В Днепропетровской области в драке между мужчинами ранили ребенка

В Днепропетровской области во время конфликта между мужчинами пострадала 12-летняя девочка.

— Во дворе дома мать девочки со знакомыми мужчинами праздновала день рождения дочери. Во время застолья между мужчинами возник словесный конфликт, который перерос в драку. Во время схватки 12-летняя девочка получила три ножевых ранения, — рассказали в ГУ НП в Днепропетровской области.

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Ребенка госпитализировали. Злоумышленник с места происшествия скрылся.

Впоследствии правоохранители задержали 21-летнего ранее судимого местного жителя. Ему инкриминируют правонарушение по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) УК Украины. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Нападение в Киеве

В Киеве мужчина набросился на своего отца и откусил ему фалангу пальца. Утихомирить его пытался сосед, которому преступник нанес многочисленные удары железной лопаткой для обуви, а после скрылся.

Обнаженный мужчина разбил собакой окно и проник в дом, после чего напал на 66-летнюю жительницу. Защитить ее бросился мужчина, но незнакомец схватил со стола нож и нанес ему с десяток ударов, а после скрылся.