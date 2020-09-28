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В Армении запретили выезд за границу мужчин в возрасте от 18 до 55 лет

Из-за обострения военного конфликта в Нагорном Карабахе с Азербайджаном, Кабмин Армении ввел запрет на пересечение границы для мужчин в возрасте от 18 до 55 лет без письменного разрешения территориальных военных комиссариатов. 

Согласно решению 1585Н, которое правительство Армении приняло 27 сентября, объявлен призыв лиц до 55 лет. 

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Также там говорится, что мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет разрешается покинуть пределы страны только с письменного позволения территориальных военных комиссариатов. 

Что происходит в Нагорном Карабахе

Боевые действия между Арменией и Азербайджаном возобновились в воскресенье, 27 сентября, из-за региона Нагорный Карабах.

Ереван заявил, что боевые действия начались с нападения Баку, но Азербайджан открестился от обвинения и сообщил, что перешел в контрнаступление.

Обе стороны заявили о жертвах среди гражданского населения.

В связи с возобновлением боевых действий в Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республике ввели военное положение. В Азербайджане военное положение заработает 28 сентября.

Фото: Dreamstime

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