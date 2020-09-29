В Украине по состоянию на 28 сентября зафиксировали 123 уголовных дел относительно нарушений во время избирательного процесса.

Об этом заявил руководитель Национальной полиции Украины Игорь Клименко в эфире Свободы слова на телеканале ICTV.

— Он также рассказал, что среди нарушений традиционные продуктовые наборы с маркировкой определенных политических сил.

В этом году мы также сталкиваемся с другой проблемой. Еще за месяц людям предлагают 250-300 грн, а накануне дня выборов говорят за кого голосовать и просят сделать фото бюллетеня, — рассказал Клименко.

— Относительно так называемых клонов во время регистрации кандидатов на местных выборах, Клименко отметил, что в Украине не запрещено изменение фамилий.

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Один из случаев произошел на Кировоградщине. Нацполиция совместно с СБУ задержала двух граждан. Они пытались уговорить местного жителя, который имеет такую же фамилию, как у мэра за 10 тыс. грн, — рассказал Игорь Клименко.

Однако, Нацполиция в некоторых случаях бессильна, потому что в украинском законодательстве не урегулирован вопрос относительно этого нарушения.

Также в студии присутствовал мэр Умани Александр Цебрий, который не может зарегистрироваться на выборах именно из-за своих клонов.

На должность городского главы Умани зарегистрировали 12 кандидатов. Уманская городская ТИК зарегистрировала двух кандидатов, которые имеют то же имя и фамилию, что и действующий городской голова.

Подставной кандидат в Кировоградской области

Служба безопасности Украины задержала одного из кандидатов в мэры Светловодска Кировоградской области.

По их данным, один из действующих депутатов Кировоградского облсовета с помощником организовали схему перетягивание голосов избирателей на “липового” кандидата.

За деньги технический кандидат с фамилией одного из конкурентов должен был зарегистрироваться на выборах.