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Будет облачно и дождливо: погода в Украине на 30 сентября (КАРТА)

Погода 30 сентября будет облачной и дождливой в большинстве областей Украины.

Температура воздуха в центральных областях опустится до +14…+17°.

В западных областях похолодает до +12…+18°.

В северных областях днем прогнозируется +16…+18°.

В восточной части температура воздуха максимально поднимется до +18…+23°.

На юге страны днем воздух прогреется до +17…+20°.

В Киеве завтра будет небольшой дождь, температура воздуха ночью +12°, днем +14°.

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Будет облачно и дождливо: погода в Украине на 30 сентября (КАРТА)

Погода в октябре

Метеоролог Вазира Мартазинова прогнозирует резкое, но, возможно, не длительное похолодание в следующем месяце.

Тем не менее, погода в октябре будет холоднее, чем в сентябре.

Если говорить в цифрах, то средняя температура воздуха в Украине в октябре ​​опустится до +15°.

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