Будет облачно и дождливо: погода в Украине на 30 сентября (КАРТА)

Погода 30 сентября будет облачной и дождливой в большинстве областей Украины.
Температура воздуха в центральных областях опустится до +14…+17°.
В западных областях похолодает до +12…+18°.
В северных областях днем прогнозируется +16…+18°.
В восточной части температура воздуха максимально поднимется до +18…+23°.
На юге страны днем воздух прогреется до +17…+20°.
В Киеве завтра будет небольшой дождь, температура воздуха ночью +12°, днем +14°.
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Погода в октябре
Метеоролог Вазира Мартазинова прогнозирует резкое, но, возможно, не длительное похолодание в следующем месяце.
Тем не менее, погода в октябре будет холоднее, чем в сентябре.
Если говорить в цифрах, то средняя температура воздуха в Украине в октябре опустится до +15°.