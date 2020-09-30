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В Киеве избили сотрудницу посольства США — она умерла

В Киеве неизвестные напали на сотрудницу посольства США.

Об этом сообщили в полиции Киева.

Женщину в бессознательном состоянии с травмой головы обнаружили прохожие на ул. Толбухина. Ее госпитализировали в больничное учреждение, где она впоследствии скончалась.

Правоохранители на месте происшествия выясняют все обстоятельства произошедшего.

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