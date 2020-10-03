Пожары в Луганской области: площадь огня превысила 20 тыс. га

В Луганской области продолжают тушить пожары. Наиболее сложная ситуация сложилась вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов, где в зону поражения попали 32 населенных пункта.

По предварительным оценкам, ориентировочная площадь пожаров составляет более 20 тыс. га. Спасатели продолжают тушить семь основных очагов огня.

Жертвами лесных пожаров на территории Луганской стали семь человек, травмированы 18 человек, в том числе, три сотрудника ГСЧС. Считаются пропавшими без вести четыре человека.















Площадь пожаров в Луганской области превысила 20 тыс. га, тушат 7 основных очагов огня / 4 фотографии

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В целях безопасности спасатели эвакуировали 150 местных жителей.

К тушению привлекли 2 296 человек и 216 единиц техники, в частности, три самолета АН-32 П и три вертолета ГСЧС.

Компенсации для пострадавших

Пострадавшие во время пожаров в Луганской области получат компенсации. Об этом накануне сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В частности, за полностью утраченное жилье выплатят 300 тыс. грн. Семьи погибших смогут получить 200 тыс. грн.

Также пострадавшие получат средства для капитального ремонта в частично разрушенных зданиях и для возмещения потерь.