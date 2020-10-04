Против “президента Нагорного Карабаха” Азербайджан открыл уголовное дело

В Азербайджане открыли уголовное дело по 15 статьям против так называемого президента республики Нагорный Карабах Араика Арутюняна.

Генеральная прокуратура Азербайджана заявляет, что против него возбуждены дела по статьям относительно планирования, подготовки, начала и ведения агрессивной войны, нарушения правовых норм в случае вооруженного конфликта, вынесения незаконного приказа во время вооруженного конфликта.

Также по статьям об умышленном убийстве, умышленном уничтожении имущества, терроризме, создании преступной организации, создании вооруженных формирований, не предусмотренных законом.

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Во время первичного расследования было собрано достаточно доказательств умышленного убийства гражданского населения так называемым президентом Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюняном, который нарушил требования Женевской конвенции.

Нагорный Карабах

4 октября представитель Министерства обороны НКР Арцруни Ованесян сообщил, что военные объекты в городах Азербайджана отныне стали целями армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

По его словам, азербайджанская армия продолжает наносить удары по Степанакерт из систем Полонез и Град.

Источник: АРА