PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Без категории

Армения готова пойти на уступки Азербайджану — Пашинян

Армения готова пойти на уступки в конфликте за Нагорной Карабах, если такое тоже готов сделать Азербайджан.

Ситуация должна быть решена на основе взаимных уступок, заявил премьер-министр Никол Пашинян.

— Урегулирование конфликтов должно осуществляться на основе взаимных уступок. Нагорный Карабах и Армения готовы к таким уступкам, к которым будет готов Азербайджан, — сказал Пашинян.

Читайте: Азербайджан взял под контроль три села в Нагорном Карабахе — президент

Если этого потребует ситуация, Россия выполнит свои договорные обязательства в сфере военного сотрудничества с Арменией, уверен премьер-министр.

Заявление Азербайджана

В Азербайджане ранее заявляли, что Армения должна предложить план вывода войск с оккупированных азербайджанских территорий в Нагорном Карабахе. ВС Азербайджана готов предоставить гуманитарные коридоры для армян.

Вторую неделю продолжаются бои в Нагорном Карабахе между азербайджанскими и армянскими войсками.

Источник: ТАСС

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка