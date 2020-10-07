Армения готова пойти на уступки Азербайджану — Пашинян

Армения готова пойти на уступки в конфликте за Нагорной Карабах, если такое тоже готов сделать Азербайджан.

Ситуация должна быть решена на основе взаимных уступок, заявил премьер-министр Никол Пашинян.

— Урегулирование конфликтов должно осуществляться на основе взаимных уступок. Нагорный Карабах и Армения готовы к таким уступкам, к которым будет готов Азербайджан, — сказал Пашинян.

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Если этого потребует ситуация, Россия выполнит свои договорные обязательства в сфере военного сотрудничества с Арменией, уверен премьер-министр.

Заявление Азербайджана

В Азербайджане ранее заявляли, что Армения должна предложить план вывода войск с оккупированных азербайджанских территорий в Нагорном Карабахе. ВС Азербайджана готов предоставить гуманитарные коридоры для армян.

Вторую неделю продолжаются бои в Нагорном Карабахе между азербайджанскими и армянскими войсками.