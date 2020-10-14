PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Без категории

Президент Кыргызстана назвал условия для своей отставки

После проведения парламентских выборов и объявления выборов нового  президента Кыргызстана – Сооронбай Жээнбеков сказал, когда объявит от отставке в поста главы государства.

Его пресс-секретарь Толгонай Стамалиева сообщила, что 14 октября Жээнбеков встречался с Садыром Жапаровым, которого сегодня парламент утвердил на должность премьер-министра.

Именно на этой встрече новый премьер озвучил свое требование об отставке.

Читайте: Протесты в Кыргызстане: почему люди вышли на улицы и чем все может закончиться

– Сооронбай Жээнбеков еще раз подчеркнул, что сейчас не имеет право оставлять должность президента, поскольку это приведет к непредсказуемому сценарию развития событий во вред государству, – добавила она.

Сооронбай Жеенбеков

Фото: president.kg

Протесты в Кыргызстане и отставка президента

Сооронбай Жээнбеков еще 9 октября заявил о готовности уйти в отставку с поста президента Кыргызстана, когда, по его словам, страна встанет на путь законности.

Он уточнил, что после аннулирования результатов парламентских выборов, которые привели к массовым протестам в Кыргызстане, должны быть назначены новые.

Источник: sputnik.kg

Фото: president.kg

Теги:
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх