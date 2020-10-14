После проведения парламентских выборов и объявления выборов нового президента Кыргызстана – Сооронбай Жээнбеков сказал, когда объявит от отставке в поста главы государства.

Его пресс-секретарь Толгонай Стамалиева сообщила, что 14 октября Жээнбеков встречался с Садыром Жапаровым, которого сегодня парламент утвердил на должность премьер-министра.

Именно на этой встрече новый премьер озвучил свое требование об отставке.

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– Сооронбай Жээнбеков еще раз подчеркнул, что сейчас не имеет право оставлять должность президента, поскольку это приведет к непредсказуемому сценарию развития событий во вред государству, – добавила она.

Протесты в Кыргызстане и отставка президента

Сооронбай Жээнбеков еще 9 октября заявил о готовности уйти в отставку с поста президента Кыргызстана, когда, по его словам, страна встанет на путь законности.

Он уточнил, что после аннулирования результатов парламентских выборов, которые привели к массовым протестам в Кыргызстане, должны быть назначены новые.

Источник: sputnik.kg

Фото: president.kg