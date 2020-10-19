Instagram подозревают в нарушении защиты данных детей

Европейский Союз начал расследование против социальной сети Instagram по обработке личных данных детей.

Комиссар Ирландии провел расследование, которое основывалось на жалобах о том, что Instagram сделал контактную информацию в корпоративных аккаунтах доступной для всех, кто имеет доступ к приложению.

В случае доказательства нарушения закона о конфиденциальности Instagram может оплатить штраф.

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В ходе расследования будет изучаться, есть ли у Facebook правовая основа для обработки персональных данных детей и применяет ли он на себя защиту и ограничения в отношении детей в Instagram.

Отдельно также будет рассматриваться, придерживался ли Facebook требований GDPR о настройке профиля и учетной записи Instagram. Это вопрос о том, правильно ли социальная сеть защищает права на защиту данных детей, как уязвимых слоев населения.

Дела против Facebook

На Facebook Inc снова подали в суд из-за того, что компания якобы шпионит за пользователями Instagram через камеры их мобильных телефонов.

В федеральный суд Сан-Франциско подал обращение пользователь соцсети из Нью-Джерси и сообщил, что мобильных приложение использую камеру телефона для сбора ценных данных о своих пользователях.

Источник: BBC