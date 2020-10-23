Как ухаживать за обувью из нубука — советы

Обувь из нубука остается в тренде уже несколько сезонов подряд. Удобный, теплый и мягкий нубук очень капризен в использовании и уходе. Для того, чтобы ваши ботинки прослужили вам как можно дольше и всегда выглядели безупречно, Факты ICTV собрали для вас главные правила по уходу за обувью из нубука в домашних условиях.

Что такое нубук?

Натуральный нубук изготовляют из высококачественных сортов кожи специальным методом шлифования, с помощью которого снимают верхний слой кожи. Такая технология делает нубук прочным и мягким одновременно.

Искусственный нубук — это синтетический материал, который изготовляется из искусственной кожи и имеет похожие свойства. В отличии от натурального, он не так приятен на ощупь, но дольше носится, не так впитывает влагу, является менее прихотливым в уходе и стоит дешевле.

Существует также так называемый oiled нубук, это натуральный нубук обработанный масляным раствором, который создает водонепроницаемую пленку и делает поверхность изделия гладкой и блестящей.

В уходе натуральный и искусственный нубук почти не отличаются. Главное, использовать только специализированные уходовые средства и не обрабатывать натуральный нубук средствами для искусственного и наоборот.

Главные правила ухода за нубуком

Нужно начинать ухаживать за обувью сразу после ее покупки. Обработайте ее поверхность влагоотталкивающем аэрозолем перед первым выходом на улицу.

Перед тем, как совершать какие либо манипуляции с обувью — высушите ее. Во время сушки не ставьте обувь к батарее или другим нагревающим приборам, это испортит ворсинки нубука. Лучше положить в середину мокрой обуви сухую бумагу и периодически ее менять.

После того, как вы полностью высушили обувь, нужно удалить самые крупные кусочки грязи с помощью специальной щетки. Чистить нужно аккуратно, не использовать нож, грубые металлические щетки или другие острые предметы — это может оставить царапины на поверхности обуви.

Удалив основную грязь можно переходить к влажной чистке с помощью губки и специального спрея, пены или лосьона. Каблук и подошву можно протирать обыкновенной влажной тряпкой.

Восстановление внешнего вида

Со временем нубук может стать блеклым, потерять цвет и фактуру, получить микроцарапины. Для того чтобы вернуть туфлям красивый вид, чистую сухую обувь нужно обработать краской-спреем для восстановления цвета.

Для улучшения фактуры понадобиться специальная резинка для ухода за такими материалами и щеточки для распушивания ворсинок. Чтобы эффект от чистки продержался дольше, завершите ее нанесением влагоотталкивающих средств. Если вы имеете дело с oiled нубуком, не делайте этого, так как он уже имеет собственную маслянистую пропитку.

Чего нельзя делать

Ни в коем случае не стирайте обувь в машинке и не мойте под проточной водой. Даже одна такая стирка испортит ваши ботинки навсегда.

Старайтесь не надевать обувь из нубука во время дождя и мокрого снега.

Никогда не трите тряпкой, резинкой или щеткой мокрые ботинки, так вы только глубже вотрете грязь и испортите структуру ворсинок.

Не используйте обычный мыльный раствор для очищения обуви от грязи, воспользуйтесь специализированными средствами.