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Солнечно и до +12: прогноз погоды на выходные в Украине (КАРТА)

Погода в Украине на выходные, по прогнозам синоптиков, будет солнечной.

В субботу, 7 ноября, предполагается облачно с прояснениями. На всей территории Украины будет наблюдаться температура от +10° до +14° днем, а ночью — от +5° до +7°.

Читайте: Когда в Украину придет похолодание — дата

Погода на выходные в Украине (7 ноября 2020 — 8 ноября 2020)

В воскресенье, 8 ноября, прогнозируется небольшое снижение температуры. В западных, северных и центральных областях столбики термометров будут показывать от +7° до +12°.

В восточных и южных областях температура воздуха прогреется днем до +12°, а ночью до +6°.

Погода на выходные в Украине (7 ноября 2020 — 8 ноября 2020)

Погода на осень и зиму

Погода осенью 2020 и зимой 2021 ожидается теплее, чем обычно.

По словам руководителя отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко, лето закончилось в конце сентября, однако на украинцев ждет теплая зима. Вероятность того, что зима будет очень морозной, составляет менее 10%.

Источник: Укргидрометцентр

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