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Центр по контролю мира в Нагорном Карабахе разместят в Азербайджане

Совместный центр по контролю миротворцев РФ и Турции разместится на территории Азербайджана. Оттуда контролировать соблюдением перемирия в Нагорном Карабахе.

В российском Минобороны считают, что создание совместного мониторингового центра поможет сформировать твердую основу для урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном.

Читайте: В Карабахе будет совместная миротворческая миссия Турции и России — президент Азербайджана

Центр будет осуществлять сбор, обобщение и проверку информации о соблюдении сторонами конфликта перемирие и действия, которые нарушают договоренности.

Совместный центр также станет органом для рассмотрения любых жалоб, вопросов и проблем, связанных нарушением режима прекращения огня и договоренностей, которые были подписаны 9 ноября.

Миротворцы в Нагорном Карабахе

10 ноября Азербайджан и Армения подписали соглашение о  прекращении войны в Нагорном Карабахе.

Также Турция заявила о подписании с Российской Федерацией меморандума, который предусматривает создание специального мониторингового центра по перемирию в Нагорном Карабахе. В центр будут входить российские и турецкие представители.

Источник: ТАСС

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