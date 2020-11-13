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Людмила Богданова |

Тихановская объявила Народный трибунал и амнистию за захват Лукашенко

Белорусская политическая деятельница Светлана Тихановская объявила Народный трибунал и амнистию за захват самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Оппозиционерка будет действовать совместно с Народным антикризисным управлением.

— Беларусь превратилась в место преступления. Лукашенко и его приспешники — это террористическая организация. Они должны поплатиться за все, что совершили.

План Народного трибунала предусматривает шесть шагов. Речь идет в частности о нейтрализации идеологов, сборе доказательств преступления, а также организации масштабной акции протеста 20 декабря.

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— У этого плана две цели — остановить беззаконие и показать, что бояться должны не протестующие, а те, кто совершает преступления против них.

Отчисление студентов в Беларуси

В Беларуси отчислили 300 студентов из-за участия в акциях протеста против режима действующего президента. Александр Лукашенко сообщил, что их могут восстановить под гарантии.

По его указу, в парламенте зарегистрирован проект закона о помиловании при определенных обязательствах.

Источник: Светлана Тихановская

Фото: Dreamstime

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