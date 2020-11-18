В Киеве задержали мошенников, которые подделывали документы для легализации авто с ЕС и США

Нацполиция задержала мошенников, которые изготавливали и реализовывали от имени официального учреждения поддельную документацию на автомобили, ввезенные в Украину из стран Евросоюза и США.

Злоумышленники наладили схему производства и сбыта на территории Украины поддельных сертификатов на транспортные средства иностранной регистрации для их дальнейшей легализации и регистрации в сервисных центрах МВД Украины.

— Для этого они через интернет получали сведения о юридическом лице, сканкопию приказа о его назначении органом по сертификации для индивидуального утверждения транспортных средств, партий частей и оборудования, которые Мининфраструктуры внесен в перечень назначенных органов сертификации, — сообщили в Нацполиции.

Организатором преступной группы оказался 32-летний житель Киева, который создал вебресурс с номерами телефонов для принятия заказов от клиентов. После этого другие члены группировки подделывали сертификаты соответствия колесных транспортных средств от имени указанного общества.

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К мошеннической схеме были вовлечены жители Киевской и Житомирской областей в возрасте от 28 до 38 лет. Они принимали заказы на сертификацию автомобиля, а после получения оплаты присылали фальшивые документы по почте. Всем клиентам объясняли, что работают дистанционно из-за карантинных мер.

По данным Нацполиции, злоумышленники более 200 раз обманули граждан на сумму в почти 1 млн грн.

По факту преступления открыли уголовное производство по ст. 199 (Изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов).

А также по ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УК Украины.



























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Во время обысков были изъяты бланки сертификатов, клише с подписями, поддельные печати официальных учреждений, устройство для штамповки, черную документация, компьютерная техника, телефоны и сим-карты.

Организатору и трем его сообщникам объявлено о подозрении по ст. 190 (Мошенничество), ст. 28 (Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ст. 358 УК Украины.

В суд подано ходатайство об избрании меры пресечения участникам группировки в виде содержания под стражей. Преступникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.