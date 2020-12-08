В Днепропетровскую областную клиническую больницу им. Ильи Мечникова доставили 52-летнюю медсестру с 95% поражения легких и сатурацией (уровнем кислорода в крови – ред.) 32%. Анестезиологам удалось “раздышать” коллегу.

По результатам компьютерной томографии у медика обнаружили типичную Covid-пневмонию.

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– Поражение легких катастрофическое – 95%. К счастью, нашим анестезиологам удалось “раздышать” коллегу. Она в реанимации. Состояние остается тяжелым. Боремся, – прокомментировал состояние медсестры-анестезиолога генеральный директор больницы им. Ильи Мечникова Сергей Рыженко.

До попадания в больницу женщина работала в реанимации с пациентами, больными Covid-19.

Смерть от коронавируса

В Ровенской области 14-летняя девочка умерла от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью. Она имела несколько тяжелых врожденных патологий, в частности генетическую и сердечную, сообщили в областном управлении охраны здоровья.

Источник: Сергей Рыженко