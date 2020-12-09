Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поехал с рабочим визитом в Республику Молдова. Во время поездки он встретится с избранным президентом Майей Санду и министром иностранных дел и европейской интеграции Аурелиу Чокоем.

Стороны обсудят взаимную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и Молдовы, развитие двустороннего экономического сотрудничества, укрепление региональной безопасности, усиление взаимодействия в рамках международных организаций.

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Этот визит подтвердит готовность Украины и Молдовы к перезагрузке двусторонних отношений по итогам недавних президентских выборов в Молдове.

Выборы в Молдове

Майя Санду победила на выборах в Молдове и стала новым президентом страны. По информации ЦИК, после подсчета 100% бюллетеней она набрала 57,75% голосов.

Свой голос за лидера партии Действие и солидарность отдали 943 486 жителей. 2 декабря Майя Санду заявила о попытке парламента страны захватить власть. Она призвала граждан Молдовы выйти на акции протеста.

Источник: МИД