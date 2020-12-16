По деле ужасной резни, которая произошла в Вишневом под Киевом в начале марта, появились новые подробности.

Тогда 14-летний парень с ножами набросился на свою тетю и маленького братика. Он наносил удар за ударом: когда женщина лежала в луже крови, подросток стоял над ней и, улыбаясь, облизывал ножи.

Женщина с ребенком чудом выжила: она вспоминает, что перед потерей сознания успела позвонить сестре, матери нападающего.











Слизывал кровь с ножа: мать обнародовала ужасные кадры 14-летнего сына-потрошителя / 3 фотографии

Взбешенный подросток не переставал резать свою жертву. Когда во двор дома забежала его мать, сначала он и его хотел зарезать, крича только — Убью, убью, убью.

Однако услышав, что полиция уже в пути, быстро убежал из дома.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали абсолютно все, о чем рассказали пострадавшие женщины.



















Слизывал кровь с ножа: мать обнародовала ужасные кадры 14-летнего сына-потрошителя / 5 фотографий

По одной из версий, за таким бесчеловечным поступком 14-летнего Арсения может стоять бывший муж ее тети, который долгое время планировал месть.

Мать нападающего добавляет, что ее сын — особенный, поскольку в детстве ему диагностировали расстройства аутистического спектра, а именно — синдром Аспергера.

В своих дневниках юноша подробно описывал свою главную мечту: чтобы все его обидчики умерли жестокой и кровавой смертью.

Вот отрывок из его дневника.

— Я хочу их УНИЧТОЖИТЬ!!! Я хочу взять нож, бейсбольную биту, бензопилу, гранатомет, пулемет, два мачете, две катаны, чтобы их уничтожить, а затем их тела оставить в каком-нибудь заброшенном доме. Хочу нанять себе наемного киллера, чтобы он убил моих недругов. И я заплатил бы ему за это все свои деньги и отдал ценные вещи, но кроме планшета, и очень хорошо отблагодарю.

Сейчас школьник проживает не с семьей, а у родителей одного из одноклассников. Выяснилось, что они являются близкими друзьями того самого бывшего мужа, который, по словам женщин, мог быть причастен к планированию кровавой расправы.

Следствие по делу продолжается, однако в материалах не хватает одной детали. По словам женщин, на тетю 14-летний Арсений напал с охотничьим ножом ее бывшего мужа. Сейчас этот нож, который используют для разделки туш животных, остался лишь на кадрах видео.

Согласно закону, Арсению грозит или долгое тюремное заключение, или же, если его признают невменяемым, длительное принудительное лечение.