Новый штамм Covid-19: готова ли Украина и как планирует выявлять заболевание

На этой неделе весь мир всколыхнула новость о появлении нового штамма коронавируса в Великобритании. Уже более 40 стран закрыли свои границы для британских туристов.

Украинцам же советуют также отказаться от путешествий в страны, в которых зафиксировали новый штамм коронавируса.

Факты ICTV пообщались с исполняющим обязанности гендиректора Центра общественного здоровья Игорем Кузиным и выяснили, готова ли Украина к новому штамму Covid-19 и как его планируют выявлять.

Прежде всего он объяснил, что этот вид Covid-19 зарегистрировали в сентябре этого года, поэтому пока его еще исследуют. Но уже известно, что новый вирус довольно быстро вытесняет другие штаммы. Также, по данным научных исследований, новая мутация является более заразной и распространяется быстрее как минимум на 70%.

Также Игорь Кузин заверил, что украинские тест-системы смогут диагностировать новый штамм коронавируса.

— Тест-системы, которые используют в Украине, имеют две или три мишени. Даже в случае появления мутировавшего штамма они смогут его обнаружить. Поэтому система диагностики сработает.

Бесполезные опасения, касающиеся того, что новый штамм может повлиять на эффективность вакцины от коронавируса. Игорь Кузин объяснил, что такая вероятность достаточно низкая, поскольку по-другому построена сама архитектура вакцины и принципы иммунного ответа.

В Украине пока не зафиксировано существенных мутаций среди Covid-19. Но в январе 2021 года в Супернациональную референс-лабораторию в Лондоне отправят новую партию образцов вируса, чтобы узнать, изменилась ли ситуация и появились ли новые штаммы. Ранее такие же образцы уже отправляли летом и осенью, чтобы понимать циркуляцию Covid-19 в стране.

В то же время Европейский Союз и ВОЗ до конца года или в начале 2021 должны предоставить Украине определенную часть праймеров — специальных частиц вируса, которые необходимы для совершенствования тест-систем, чтобы они могли выявлять новый штамм Covid-19.

Что касается необходимости закрытия границ, то Игорь Кузин отметил, что пока эпидемиологи сходятся во мнении, что это не поможет взять под контроль новый штамм. Поэтому стоит просто придерживаться всех противоэпидемических мер.

Со своей стороны, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко накануне сообщил, что Украина усиливает тестирование, чтобы выявить новый штамм коронавируса.

По его словам, особое внимание будет уделяться людям с симптомами коронавирусной болезни, которые в инкубационный период были в Великобритании. Также планируется более тщательно отслеживать, как мутировавший вирус воздействует на определенные категории людей.