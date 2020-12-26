26 декабря во многих странах празднуют День святого Стефана — День подарков. В этот день и в течение следующих 12 ранее принято было наблюдать за погодой, чтобы спрогнозировать ее на весь следующий год.

Кто празднует именины: Аркадий, Арсений, Евгений, Орест, Анастасия.

Народные приметы на 26 декабря

Если в ясный день появляется хлопья и голкастий иней — жди резкого похолодания и метели.

Какая погода 26 декабря, таким и январь будет.

Если 26 декабря очень солнечно, то в последующие дни погода будет морозной и ясной.

Звезды яркие 26 декабря — жди мороза.

Если на западе солнце село за большое облако, значит, ночью начнется буран.

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Что нельзя делать 26 декабря:

нельзя ругаться;

нельзя оставлять веник на пороге;

нельзя запрягать в сани белого коня;

нельзя желать никому зла.

Календарь церковных праздников на январь

В календаре праздников на январь 2021 есть немало важных церковных дат. 7 января в Украине празднуют Рождество, а 6 января — Сочельник, 19 января — Крещение Господне.

Смотрите подробный календарь церковных праздников на январь 2021 на Фактах ICTV.