26 декабря во многих странах празднуют День святого Стефана — День подарков. В этот день и в течение следующих 12 ранее принято было наблюдать за погодой, чтобы спрогнозировать ее на весь следующий год.
Кто празднует именины: Аркадий, Арсений, Евгений, Орест, Анастасия.
Народные приметы на 26 декабря
- Если в ясный день появляется хлопья и голкастий иней — жди резкого похолодания и метели.
- Какая погода 26 декабря, таким и январь будет.
- Если 26 декабря очень солнечно, то в последующие дни погода будет морозной и ясной.
- Звезды яркие 26 декабря — жди мороза.
- Если на западе солнце село за большое облако, значит, ночью начнется буран.
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Что нельзя делать 26 декабря:
- нельзя ругаться;
- нельзя оставлять веник на пороге;
- нельзя запрягать в сани белого коня;
- нельзя желать никому зла.
Календарь церковных праздников на январь
В календаре праздников на январь 2021 есть немало важных церковных дат. 7 января в Украине празднуют Рождество, а 6 января — Сочельник, 19 января — Крещение Господне.
Смотрите подробный календарь церковных праздников на январь 2021 на Фактах ICTV.