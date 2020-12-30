Самолет Boeing 737 Max 29 декабря впервые с марта 2019 года вылетел регулярным рейсом в США.

Самолет авиакомпании American Airlines совершил рейс Майами-Нью-Йорк. На его борту находились 100 человек.

В авиакомпании отметили, что пассажиры, которым лететь этим самолетом было не по себе, могли воспользоваться другим рейсом.

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18 ноября Федеральное управление гражданской авиации США разрешило коммерческую эксплуатацию Boeing 737 Max, который получил новое программное обеспечение.

Самолет запретили использовать с марта 2019 года, после двух авиакатастроф. Впервые Boeing 737 Max разбился в Индонезии в октябре 2018 года, затем в марте 2019 года — в Эфиопии.

Причиной авиакатастроф стали недостатки в работе программного обеспечения системы маневрирования.