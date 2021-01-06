По состоянию на утро 6 января в Украине за сутки обнаружили 6 911 случаев Covid-19, всего — 1 090 496.

В частности, заболели 203 ребенка и 406 медработников.

Госпитализация понадобилась 2 978 пациентам.

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От осложнений, которые вызвал коронавирус, за последние сутки умерли 228 человек. С начала пандемии в Украине зафиксировали 19 357 летальных случаев.

14 490 человек — выздоровели от коронавируса за последние сутки, всего — 761 898.

Сколько человек заболели за последние сутки в регионах:

г. Киев — 931 случай;

Винницкая область — 158 случаев;

Волынская область — 135 случаев;

Днепропетровская область — 225 случаев;

Донецкая область — 259 случаев;

Житомирская область — 88 случаев;

Закарпатская область — 76 случаев;

Запорожская область — 622 случая;

Ивано-Франковская область — 120 случаев;

Киевская область — 596 случаев;

Кировоградская область — 65 случаев;

Луганская область — 187 случаев;

Львовская область — 324 случая;

Николаевская область — 120 случаев;

Одесская область — 668 случаев;

Полтавская область — 309 случаев;

Ровенская область — 243 случая;

Сумская область — 115 случаев;

Тернопольская область — 161 случай;

Харьковская область — 557 случаев;

Херсонская область — 117 случаев;

Хмельницкая область — 316 случаев;

Черкасская область — 345 случаев;

Черновицкая область — 139 случаев;

Черниговская область — 35 случаев.

Локдаун в Украине

В связи с рождественскими праздниками, которые могут спровоцировать невиданную вспышку коронавируса в Украине, 9 декабря Кабмин решил ввести усиленные карантинные мероприятия.

Постановлением правительства установлены даты новогоднего локдауна в Украине — с 8 до 24 января 2021 года.