По состоянию на утро 6 января в Украине за сутки обнаружили 6 911 случаев Covid-19, всего — 1 090 496.
В частности, заболели 203 ребенка и 406 медработников.
Госпитализация понадобилась 2 978 пациентам.
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От осложнений, которые вызвал коронавирус, за последние сутки умерли 228 человек. С начала пандемии в Украине зафиксировали 19 357 летальных случаев.
14 490 человек — выздоровели от коронавируса за последние сутки, всего — 761 898.
Сколько человек заболели за последние сутки в регионах:
- г. Киев — 931 случай;
- Винницкая область — 158 случаев;
- Волынская область — 135 случаев;
- Днепропетровская область — 225 случаев;
- Донецкая область — 259 случаев;
- Житомирская область — 88 случаев;
- Закарпатская область — 76 случаев;
- Запорожская область — 622 случая;
- Ивано-Франковская область — 120 случаев;
- Киевская область — 596 случаев;
- Кировоградская область — 65 случаев;
- Луганская область — 187 случаев;
- Львовская область — 324 случая;
- Николаевская область — 120 случаев;
- Одесская область — 668 случаев;
- Полтавская область — 309 случаев;
- Ровенская область — 243 случая;
- Сумская область — 115 случаев;
- Тернопольская область — 161 случай;
- Харьковская область — 557 случаев;
- Херсонская область — 117 случаев;
- Хмельницкая область — 316 случаев;
- Черкасская область — 345 случаев;
- Черновицкая область — 139 случаев;
- Черниговская область — 35 случаев.
Локдаун в Украине
В связи с рождественскими праздниками, которые могут спровоцировать невиданную вспышку коронавируса в Украине, 9 декабря Кабмин решил ввести усиленные карантинные мероприятия.
Постановлением правительства установлены даты новогоднего локдауна в Украине — с 8 до 24 января 2021 года.