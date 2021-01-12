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Софія Телішевська |

Во время инаугурации Байдена Капитолий могут штурмовать второй раз

Служба безопасности Конгресса США предупредила сенаторов о запланированном штурме Капитолия в день инаугурации избранного президента США Джо Байдена, 20 января.

Законодателям сообщили о риске вооруженного нападения на Капитолий, Белый дом и здание Верховного суда. В Вашингтоне в день инаугурации для соблюдения порядка привлекут около 15 тыс. сотрудников Национальной гвардии.

Некоторые сенаторы, обеспокоены угрозой возможных беспорядков, поэтому призывали избирателей не приезжать в Вашингтон в день инаугурации Байдена.

Читайте: Штурм Капитолия и вступление Байдена на официальную должность. Все, что нужно знать о событиях в США

Штурм Капитолия

Массовый штурм Капитолия в США произошел 6 января. В тот день Конгресс утвердил победу Джо Байдена на президентских выборах в США. Пострадали десятки людей, пятеро человек погибли.

Полиция Капитолия в Вашингтоне накануне штурма отказала Пентагону и Минюсту США в помощи для противодействия возможным беспорядкам. Капитолий отказал Нацгвардии дважды.

Источник: The Hill

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