Во время инаугурации Байдена Капитолий могут штурмовать второй раз

Служба безопасности Конгресса США предупредила сенаторов о запланированном штурме Капитолия в день инаугурации избранного президента США Джо Байдена, 20 января.

Законодателям сообщили о риске вооруженного нападения на Капитолий, Белый дом и здание Верховного суда. В Вашингтоне в день инаугурации для соблюдения порядка привлекут около 15 тыс. сотрудников Национальной гвардии.

Некоторые сенаторы, обеспокоены угрозой возможных беспорядков, поэтому призывали избирателей не приезжать в Вашингтон в день инаугурации Байдена.

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Штурм Капитолия