Онлайн-кредиты перед локдауном: брать или нет

Даты повторного локдауна меняются практически еженедельно. Украинцам обещали тотальный карантин в октябре, сразу после выборов. Затем даты сместились на ноябрь, а после этого — на декабрь. В последнем месяце года числа “плавали” в районе новогодних праздников. В конце концов, в правительстве решили ввести ограничения сразу после Рождества — 8 января. Украинцы активно обсуждают ситуацию в интернете и делают ставки, когда решение о датах снова изменится.

Радует только одно — на фоне карантинных перипетий некоторые вещи остаются прежними. С началом строгого весеннего карантина особые бенефиты получили те, кто пользуется потребительскими кредитами. Согласно закону, подписанному президентом в марте, заемщик освобожден от начисления любых видов пени или штрафа на период действия карантина и 30 дней после его окончания.

Некоторые клиенты банков и микрофинансовых организаций не совсем верно трактовали цель закона и послаблений. Штрафы и пеню действительно запрещено начислять, однако начисление процентов никто не отменял. Если задерживать кредит с мыслями, что платить все равно не придется, сумма в конце может неприятно удивить. Более того, проблемный кредит и вовсе могут передать коллекторам.

Изначальная цель закона — защитить платежеспособность украинцев и обезопасить их от штрафов, которые иногда превышают тело кредита. Неуплата процентов по окончании срока кредитного договора грозит тем же, однако это более пролонгированный процесс. Отсрочка по оплате штрафов и пени будет действовать до официального окончания карантина, что случится еще нескоро.

Но это не означает, что с погашением задолженности стоит затягивать. Также стоит помнить, что при несоблюдении условий кредитного договора ухудшается кредитная история заемщика. Любая украинская финансовая компания обязана передавать данные о кредитном рейтинге в бюро кредитных историй.

Отказываться от онлайн-кредитов — не лучшая идея. Кредитование необходимо, когда клиенту потребовались деньги до зарплаты, на лечение, оплату обучения или в связи с непредвиденными обстоятельствами. В то же время стоит помнить, что брать кредит нужно только тогда, когда понимаете, что сможете его без проблем закрыть. Тогда это принесет только пользу.

На что может рассчитывать потребитель при получении микрокредита:

договор кредитования, который содержит исчерпывающую информацию о кредите: полную процентную ставку, примерную стоимость кредита, график платежей, наличие возможных дополнительных услуг;

при нарушении обязательств по договору со стороны клиента, если общий размер кредита не превышает размер одной минимальной заработной платы, процентная ставка и порядок ее начисления не могут быть откорректированы в негативную для заемщика сторону;

без согласия клиента на обработку личной информации заключение договора невозможно.

Новые ограничения для МФО:

если процентная ставка на уровне 0% или 0,01% действует в течение короткого льготного периода, указывать ее запрещено;

при каждом упоминании процентной ставки необходимо указывать, что она начисляется ежедневно;

на сайте компании обязана быть опубликована годовая процентная ставка;

все затраты, включая возможные комиссии за перевод средств, погашение услуги или возможные взыскания банка, должны быть указаны на сайте;

МФО обязаны соблюдать Кодекс профессиональной этики, в котором прописан перечень ограничений и правил контакта с заемщиком. Например, график звонков, отправки сообщений и личных визитов строго регулируется.

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