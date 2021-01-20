Какую технику покупали украинцы в новогодний период

Марафон зимних праздников медленно подходит к концу. А значит, завершается грандиозный период подарков. Похоже, в этом году украинцы решили сделать акцент на практических презентах, среди которых холодильники и прочие устройства для дома и не только.

Время подвести итоги и рассказать, какую именно технику и почему чаще всего покупали украинцы в новогодний период.

Морозильные и холодильные девайсы

Зимой покупать холодильники выгодно и удобно. В отличие от “высокого сезона” (для подобной техники это весна / лето), в холодный период года спрос на них значительно ниже. На складах магазинов есть почти все популярные модели. К тому же большое количество холодильников в связи с праздниками продается по акционной цене. Именно благодаря приведенным выше факторам, холодильные агрегаты оказались в топе самых популярных новогодних подарков в 2021 году.

Чаще всего украинцы покупали в MOYO:

• двухкамерные холодильники BOSCH;

• морозильные камеры Gorenje;

• Side-by-Side устройства Samsung;

• ультрабюджетные аксессуары Philco.

Телевизоры

Новогодние праздники — время развлечений. Каникулы, отпуска, выходные — прекрасная возможность для:

1. просмотра семейных комедий;

2. прохождения популярных компьютерных игр;

3. трансляции известных новогодних мюзиклов;

4. общения с родными и друзьями в дистанционном режиме.

Решить все перечисленные задачи помогают телевизоры с большими экранами высокого качества. Вполне закономерно, что они также оказались в рейтинге техники с высоким уровнем продаж.

Смартфоны

Мобильный телефон — прекрасный презент по случаю праздника. Это универсальный гаджет, который можно подарить человеку любого возраста. Украинцы в очередной раз доказали это, “сметя” с прилавков магазинов почти все смартфоны, которые продавались по выгодным ценам. Наибольшим спросом во время новогодних праздников пользовались телефоны, изготовленные компаниями:

• Apple,

• Samsung,

• Xiaomi,

• Huawei.

Электрические грили

На роль идеального подарка они подходят благодаря таким особенностям, как:

• компактные размеры;

• возможность эксплуатации на кухне любой площади;

• удобное управление;

• поддержание различных режимов работы.

Эти устройства позволяют воссоздать атмосферу барбекю-вечеринки прямо в квартире или доме.

Техника для уборки

Во время зимних праздников жители Украины также покупали оборудование для уборки, а точнее:

• обычные и роботизированные пылесосы;

• устройства для мытья окон;

• отпариватели.

Все эти аксессуары значительно облегчают процесс выполнения тяжелых бытовых задач. И хотя, на первый взгляд, такие подарки кажутся банальными, на самом деле они — почти беспроигрышный вариант. На зимних каникулах украинцы покупали технику не только для родных и друзей, но и для себя. Ведь для многих людей новый год — прекрасный повод для обновления кухонного оснащения, бытовых девайсов, мебели и декора.