Какую технику покупали украинцы в новогодний период

Марафон зимних праздников медленно подходит к концу. А значит, завершается грандиозный период подарков. Похоже, в этом году украинцы решили сделать акцент на практических презентах, среди которых холодильники и прочие устройства для дома и не только.
Время подвести итоги и рассказать, какую именно технику и почему чаще всего покупали украинцы в новогодний период.
Морозильные и холодильные девайсы
Зимой покупать холодильники выгодно и удобно. В отличие от “высокого сезона” (для подобной техники это весна / лето), в холодный период года спрос на них значительно ниже. На складах магазинов есть почти все популярные модели. К тому же большое количество холодильников в связи с праздниками продается по акционной цене. Именно благодаря приведенным выше факторам, холодильные агрегаты оказались в топе самых популярных новогодних подарков в 2021 году.
Чаще всего украинцы покупали в MOYO:
• двухкамерные холодильники BOSCH;
• морозильные камеры Gorenje;
• Side-by-Side устройства Samsung;
• ультрабюджетные аксессуары Philco.
Телевизоры
Новогодние праздники — время развлечений. Каникулы, отпуска, выходные — прекрасная возможность для:
1. просмотра семейных комедий;
2. прохождения популярных компьютерных игр;
3. трансляции известных новогодних мюзиклов;
4. общения с родными и друзьями в дистанционном режиме.
Решить все перечисленные задачи помогают телевизоры с большими экранами высокого качества. Вполне закономерно, что они также оказались в рейтинге техники с высоким уровнем продаж.
Смартфоны
Мобильный телефон — прекрасный презент по случаю праздника. Это универсальный гаджет, который можно подарить человеку любого возраста. Украинцы в очередной раз доказали это, “сметя” с прилавков магазинов почти все смартфоны, которые продавались по выгодным ценам. Наибольшим спросом во время новогодних праздников пользовались телефоны, изготовленные компаниями:
• Apple,
• Samsung,
• Xiaomi,
• Huawei.
Электрические грили
На роль идеального подарка они подходят благодаря таким особенностям, как:
• компактные размеры;
• возможность эксплуатации на кухне любой площади;
• удобное управление;
• поддержание различных режимов работы.
Эти устройства позволяют воссоздать атмосферу барбекю-вечеринки прямо в квартире или доме.
Техника для уборки
Во время зимних праздников жители Украины также покупали оборудование для уборки, а точнее:
• обычные и роботизированные пылесосы;
• устройства для мытья окон;
• отпариватели.
Все эти аксессуары значительно облегчают процесс выполнения тяжелых бытовых задач. И хотя, на первый взгляд, такие подарки кажутся банальными, на самом деле они — почти беспроигрышный вариант. На зимних каникулах украинцы покупали технику не только для родных и друзей, но и для себя. Ведь для многих людей новый год — прекрасный повод для обновления кухонного оснащения, бытовых девайсов, мебели и декора.