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Євгенія Шапоренко |

Более 10 тыс. смертей за сутки: статистика коронавируса в мире на 26 января

По состоянию на 26 января в мире зафиксировали 99 363 697 случаев коронавируса, за сутки — 410 152.

Более 10 тыс. смертей за сутки: статистика коронавируса в мире на 26 января

От осложнений, которые вызвал Covid-19 в мире умерли 2 135 959 пациентов. Только за последние сутки зафиксировали 10 413 летальных случаев.

Страны с наибольшим количеством больных:

  • США — 24 916 899 (+141 691)
  • Индия — 10 676 838 (+9 102)
  • Бразилия — 8 844 577 (+28 323);
  • Россия — 3 756 931 (+18 241)
  • Великобритания — 3 669 662 (+22 195).

Страны, где больше всего людей умерли от коронавируса:

  • США — 416 004 (+1 921)
  • Бразилия — 217 037 (+592);
  • Индия — 153 587 (+117)
  • Великобритания — 98 531 (+592)
  • Италия — 85 881 (+420).

Карантин в мире

В Нидерландах продолжаются протесты из-за новых карантинных ограничений. В частности, активисты против комендантского часа. Бары и рестораны в Нидерландах закрыты с октября, школы и магазины, кроме торгующих самым необходимым, закрылись в декабре. Во время протестов произошли стычки с правоохранителям. Известно почти о 200 задержанных.

Канцлер Германии Ангела Меркель признала, что ее правительство допустило ошибки в борьбе с пандемией коронавируса.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро вторника, 26 января, в Украине обнаружили 1 197 107 случаев коронавируса.

За последние сутки опасная болезнь подтвердилась еще у 2 779 человек: выздоровели же более 12,5 тыс. пациентов, что почти в пять раз больше суточного прироста.

Фото: Depositphotos

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