По состоянию на 26 января в мире зафиксировали 99 363 697 случаев коронавируса, за сутки — 410 152.

От осложнений, которые вызвал Covid-19 в мире умерли 2 135 959 пациентов. Только за последние сутки зафиксировали 10 413 летальных случаев.

Страны с наибольшим количеством больных:

США — 24 916 899 (+141 691)

Индия — 10 676 838 (+9 102)

Бразилия — 8 844 577 (+28 323);

Россия — 3 756 931 (+18 241)

Великобритания — 3 669 662 (+22 195).

Страны, где больше всего людей умерли от коронавируса:

США — 416 004 (+1 921)

Бразилия — 217 037 (+592);

Индия — 153 587 (+117)

Великобритания — 98 531 (+592)

Италия — 85 881 (+420).

Карантин в мире

В Нидерландах продолжаются протесты из-за новых карантинных ограничений. В частности, активисты против комендантского часа. Бары и рестораны в Нидерландах закрыты с октября, школы и магазины, кроме торгующих самым необходимым, закрылись в декабре. Во время протестов произошли стычки с правоохранителям. Известно почти о 200 задержанных.

Канцлер Германии Ангела Меркель признала, что ее правительство допустило ошибки в борьбе с пандемией коронавируса.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро вторника, 26 января, в Украине обнаружили 1 197 107 случаев коронавируса.

За последние сутки опасная болезнь подтвердилась еще у 2 779 человек: выздоровели же более 12,5 тыс. пациентов, что почти в пять раз больше суточного прироста.