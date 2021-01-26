В Киеве изъяли фальсифицированный алкоголь на сумму 2 млн грн

В Киеве обнаружили склад, в котором осуществляли оптовую торговлю фальсифицированными алкогольными напитками.

Руководитель управления противодействия экономическим правонарушениям Государственной фискальной службы Сергей Мунтян отметил, что в этом складском помещении с целью сбыта незаконно хранилась алкогольная продукция, маркированная марками акцизного налога с явными признаками подделки.

— В ходе проведенных мероприятий было выявлено и изъято из незаконного оборота более 34 тыс. стеклянных бутылок фальсифицированной алкогольной продукции стоимостью около 2 млн грн, — сообщил Мунтян.

На владельца предприятия наложили штраф в размере от 100 до 250 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией таких алкогольных напитков.

Работники управления контроля за подакцизными товарами установили ориентировочную сумму штрафных санкций — около 3 млн грн.

По данным ДФС, в 2020 году из незаконного оборота изъяли фальсифицированного товара на сумму более 43 млн грн, с начала 2021 — более 5 млн грн.

Кроме того, в Государственной фискальной службе отметили, что субъекты хозяйственной деятельности в случае продажи алкогольных напитков обязаны проводить расчетные операции (непосредственно во время расчета) с применением РРО, в частности за проведение расчетов с использованием платежных карт. Наличие расчетного документа гарантирует права потребителей и предохраняет от покупки контрабандных или фальсифицированных товаров.











Изъяли алкоголя на 2 млн грн: в Киеве нашли склад с фальсификатом / 3 фотографии

Фальсификат

В декабря 2020 года в Киевской области разоблачили цех по незаконному изготовлению спирта и алкогольных напитков, а также склад нелегальных продуктов.

Правоохранители нашли на складе 12 бочек по 200 л со спиртовой смесью, 1 бочку объемом 1 тыс. литров и 360 упаковок готовой продукции, а также оборудование для изготовления. Товар оценили в более 1,3 млн грн.

Источник: Государственная фискальная служба

Фото: Государственная фискальная служба