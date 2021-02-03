В начале февраля 2021 года особняк американского актера Джорджа Клуни, стоимостью 12 млн фунтов стерлингов, затопила река на юге Англии Темза.

Район, где расположен дом Джорджа Клуни, уже неделю страдает от штормов. По сообщениям британских СМИ, установлен второй уровень риска затопления домов.

Джордж и его супруга, британский юрист Амаль Клуни приобрели особняк XVII века в графстве Беркшир.

После интенсивного 18-месячного ремонта голливудская звезда и юрист переехали в свой новый дом.

Супруги связали себя узами брака в Венеции в 2014 году.

59-летний Джордж и 43-летняя Амаль поселились в роскошном прибрежном особняке за 12 млн фунтов стерлингов со своими трехлетними двойнятами Александром и Эллой.

На аэрофотоснимках видно, как грязная паводковая вода затопила семейный газон, почти смыло детские качели. Также можно было увидеть большой насос, который очищает их владения от сильного наводнения и не дает воде проникнуть в сам дом.

Агентство по окружающей среде Англии предупредило, что уровень воды может оставаться высоким в течение нескольких дней.

Ранее метеорологический офис Великой Британии выпустил шестидневное погодное предупреждение, поскольку снег, лед и дождь продолжают приносить вред.

— Дальнейшие снежные периоды продолжат поражать части северной Англии и Шотландии. Могут продолжаться сбои в поездках по северным маршрутам. Между тем, период сильных дождей приведет к быстрому таянию снега в некоторых местах, особенно на северо-востоке Англии, что может привести к риску наводнения, — сказал главный метеоролог Фрэнк Сондерс.

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