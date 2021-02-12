В США разрешили экстренное применение комбинации моноклональных антител — Бамланивимаба и Етесевимаба для лечения легкого и среднетяжелого Covid-19 у взрослых и детей с риском тяжелого течения болезни.

Об этом сообщил внештатный советник Минздрава, врач-инфекционист Ольга Голубовская в социальных сетях. По ее словам, разрешение на использование препаратов выдало Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов министерства здравоохранения и соцслужб США.

Голубовская утверждает, что во время клинических исследований Бамланивимаб и Етесевимаб показали эффективность, но они не являются панацеей.

— Госпитализация или смерть в этих исследованиях произошли в 7% пациентов, получавших плацебо, и в 2%, которые получали Бамланивимаб и Етесевимаб. Однако и это немало, мы боремся за каждую человеческую жизнь. И это очень непросто в часто непредсказуемом заболевании, — написала Голубовская.

Также в ходе исследований оказалось, что одноразовая инфузия Бамланивимаба и Етесевимаба, по сравнению с плацебо, снизила количество госпитализаций и смертей в течение 29 дней наблюдения.

Голубовская отметила, что моноклональные антитела не разрешено использовать для пациентов, нуждающихся в кислородной поддержки, ведь они могут быть связаны с худшими клиническими результатами.

Она добавила, что протокол Украины по лечению коронавируса позволяет использовать различные лекарственные средства, которые используют в Европе и Китае. Однако сейчас многие препараты экстренно используют без четких доказательств их эффективности, ведь слишком мало времени на проведение исследований.

— Врачебного мышления, основанного в частности, на опыте ведения различных инфекционных больных, никто не отменял. Поэтому мы и стараемся транслировать свой опыт, обмениваться опытом с коллегами, учимся все вместе с помощью различных образовательных платформ, благо, сейчас это не проблема, — подчеркнула врач.

Она предупредила, что в Украине снова начался постепенный рост больных Covid-19. Это прежде всего районы Ивано-Франковской, Тернопольской, Закарпатской областей, где количество тяжелых больных доминирует.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 12 февраля, коронавирус в Украине зафиксировали у 1 262 867 людей. За последние сутки заболело 4 773 человек.

За время пандемии от осложнений Covid-19 умерло 24 174 человека, за сутки — 116.

Источник: Ольга Голубовская