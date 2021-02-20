В Киеве зажгли Лучи достоинства в честь Героев Небесной Сотни

В Киеве на Аллее Героев Небесной Сотни зажгли Лучи достоинства в честь годовщины расстрелов во время событий Революции Достоинства.

По словам организаторов, лучи света символизируют души погибших героев Небесной Сотни.

Все, кто пришли почтить память погибших активистов Евромайдана, во время акции услышали музыкальное сопровождение от украинского пианиста и журналиста Романа Коляды. Он написал музыку специально для проекта Характеры достоинства.

В выставочно-образовательном музее под открытым небом Куб можно было увидеть видеоролики Характеры достоинства — истории о Героях Небесной Сотни, которые записали из уст их близких.

Впервые такой проект сделали на первую годовщину расстрелов на Майдане. Тогда лучи светили на тех местах, где погибли герои Небесной Сотни. В частности их можно было увидеть на улице Институтской, Михаила Грушевского, а также на Майдане Независимости.

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Революция достоинства

20 февраля 2014 года стало самым трагическим в истории Революции Достоинства. Только по официальным данным убили 48 активистов Евромайдана.

Однако спустя семь лет виновников этих преступлений так и не наказали. По делам Майдана сообщили о подозрении 76 людям. В суд направили 14 обвинительных актов относительно 20 людей.

В розыске находятся полсотни подозреваемых. Через семь лет после трагического события более 20 родственников Героев Небесной сотни так и не дождались приговора над убийцами своих родных.

Фото: Нестор Воля