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Анастасія Дячкіна |

AstraZeneca и Pfizer: экспертный центр Минздрава провел анализ вакцин

Государственный экспертный центр Минздрава 22 февраля завершил экспертизу двух вакцин от Covid-19 — AstraZeneca и Pfizer.

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Речь идет о вакцине AstraZeneca (Covishield), производства Serum Institute, Индия, и Pfizer (Comirnaty), произведенной в Бельгии.

— ГЭЦ провел экспертизу двух вакцин — Covishield производства Serum Institute (Индия) и Comirnaty от Pfizer  (Бельгия) под обязательства для экстренного использования, — сообщает ГЭЦ со ссылкой на директора центра Михаила Бабенко.

Он отметил, что специалисты центра предоставили экспертные заключения в течение пяти рабочих дней. Заявки на регистрацию вакцин по новой процедуре под обязательства для экстренного применения поступили в ГЭЦ 15 и 16 февраля.

В ГЭЦ также находится заявка на регистрацию вакцины Coronavac от Covid-19 под обязательство для экстренного медицинского применения производства Sinovac (Китай).

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В Украине действует закон, упрощающий процедуру регистрации вакцин от Covid-19 и сокращающий ее до пяти рабочих дней.

Именно вакцину Oxford/AstraZeneca 22 февраля первой зарегистрировали в Украине для экстренного медицинского применения.

А 23 февраля в Украине зарегистрировали вакцину от коронавируса Pfizer/BioNTech.

Источник: ГЭЦ

Фото: Pixabay

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