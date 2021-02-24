AstraZeneca и Pfizer: экспертный центр Минздрава провел анализ вакцин

Государственный экспертный центр Минздрава 22 февраля завершил экспертизу двух вакцин от Covid-19 — AstraZeneca и Pfizer.
Речь идет о вакцине AstraZeneca (Covishield), производства Serum Institute, Индия, и Pfizer (Comirnaty), произведенной в Бельгии.
— ГЭЦ провел экспертизу двух вакцин — Covishield производства Serum Institute (Индия) и Comirnaty от Pfizer (Бельгия) под обязательства для экстренного использования, — сообщает ГЭЦ со ссылкой на директора центра Михаила Бабенко.
Он отметил, что специалисты центра предоставили экспертные заключения в течение пяти рабочих дней. Заявки на регистрацию вакцин по новой процедуре под обязательства для экстренного применения поступили в ГЭЦ 15 и 16 февраля.
В ГЭЦ также находится заявка на регистрацию вакцины Coronavac от Covid-19 под обязательство для экстренного медицинского применения производства Sinovac (Китай).
В Украине действует закон, упрощающий процедуру регистрации вакцин от Covid-19 и сокращающий ее до пяти рабочих дней.
Именно вакцину Oxford/AstraZeneca 22 февраля первой зарегистрировали в Украине для экстренного медицинского применения.
А 23 февраля в Украине зарегистрировали вакцину от коронавируса Pfizer/BioNTech.
Источник: ГЭЦ