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Анастасія Дячкіна |

Вакцинация против Covid-19: Степанов объяснил, почему в Украине низкие темпы прививки

В Александровской больнице Киева на вакцинацию согласились лишь двое врачей из 24.

Вакцинация против Covid-19: Степанов объяснил, почему в Украине низкие темпы прививки

Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что это обусловлено тем, что многие уже переболели коронавирусом и имеют антитела.

Кроме того, Минздрав рекомендует не вакцинироваться тем, кто болел Covid-19 менее шести месяцев назад.

— Согласно социологическим исследованиям, 43% украинцев готовы к бесплатной вакцинации. Мы считаем, что это очень мало, поэтому проводим масштабную коммуникационную кампанию, — рассказал Степанов в эфире политического ток-шоу Право на власть.

По его словам, минимальное количество желающих должно составлять не менее 60%. Именно от этой цифры начинает формироваться коллективный иммунитет.

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— Сейчас вакцинация идет согласно утвержденному министерством плану, — отметил Степанов.

Министр отметил, что вакцинация является важным этапом в преодолении коронавирусной болезни.

Вакцинация против коронавируса в Украине началась 24 февраля. Украинцы получили только первую дозу вакцины. Больше всего прививок провели в Черкасской области.

В то же время первые партии вакцины в страну прибыли 23 февраля. Украина получила 500 тыс. доз вакцины от компании AstraZeneca.

Фото: Depositphotos

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