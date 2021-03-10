Система здравоохранения в большинстве городов Бразилии близка к коллапсу из-за случаев заболевания Covid-19. Об этом говорится в докладе института Fiocruz в Рио-де-Жанейро.

По его данным, более 80% коек отделений интенсивной терапии (ОИТ) заняты в столицах 25 из 27 штатов Бразилии.

При этом в столицах 15 штатов ОИТ загружены более чем на 90%, включая Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу.

Несмотря на это, президент Жаир Болсонару продолжал преуменьшать угрозу.

Губернаторы регионов приняли ряд карантинных мер, против которых выступил Болсонару, утверждая, что побочный ущерб для экономики будет больше, чем последствия самого коронавируса.

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Во вторник, 9 марта, в стране от коронавируса умерли 1 972 человека – это новый суточный рекорд.

С начала пандемии в Бразилии зарегистрировано более 266 тыс. смертей и 11 млн инфицированных. Она занимает второе место по количеству смертей в мире после США и третье – по количеству подтвержденных случаев.

Первую вакцину получили более 8 млн человек – это чуть больше 4% населения.