Волна коронавируса переходит из западных в центральные регионы — Радуцкий

Волна Covid-19 постепенно переходит из западных в центральные регионы страны.

Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

— Эпидемиологическая ситуация в стране остается крайне напряженной. В красной зоне, где действуют жесткие карантинные ограничения, остаются четыре области, в оранжевой — десять регионов, — отметил он.

По словам Радуцкого, на Западной Украине ситуация стабилизировалась. Хотя уровень загруженности больниц до сих пор превышает норму в 65%, новых случаев Covid-19 стало меньше.

— Постепенно волна коронавирусной болезни переходит с запада в центр страны: наиболее тревожная ситуация в Киеве и Винницкой области. В столице за полторы недели количество больных и госпитализированных увеличилось вдвое — ситуация для медиков сложная от начала пандемии, — подчеркнул он.

Радуцкий напомнил, что всего несколько месяцев назад некоторые мэры областных центров публично призвали граждан не соблюдать карантин, фактически саботируя действия центральной власти по сдерживанию эпидемии.

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Он посоветовал местным руководителям не ждать решения о введении жестких ограничений из Киева, а самостоятельно принимать решения.

— Положительный пример демонстрирует мэр Киева Виталий Кличко, который объявил о начале каникул для школьников 5-11 классов на несколько дней раньше. Это позволит разгрузить общественный транспорт и уменьшить количество контактов в ближайшую неделю-две, — отметил он.

Председатель комитета отметил, что во время пандемии нужно принимать непопулярные решения. Он не исключил, что эти решения могут повлиять на рейтинг политиков. Однако, по его словам, только так можно спасти сотни, тысячи жизней.

Коронавирус в Украине

17 марта коронавирусом в Украине заболели еще 11 833 человека. За все время пандемии в стране заразились 1 489 023 украинцы. В частности, заболели 609 детей и 388 медработников.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве, Львовской, Одесской, Винницкой и Харьковской областях.

Источник: Михаил Радуцкий