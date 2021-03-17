На Донбассе девять раз нарушили режим тишины, один военный получил травмы

За прошедшие сутки, 16 марта, в зоне ООС было зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня.

Вблизи Водяного оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, ручных и станковых противотанковых гранатометов.

В результате обстрела, боевое травмирования получил военнослужащий Вооруженных Сил Украины.

Защитника оперативно доставили в медучреждение. Состояние здоровья военнослужащего — удовлетворительное.

У населенных пунктов Талаковка и Гнутово боевики вели обстрел из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а у Павлополя — из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.

В пригороде Авдеевки и Лебединского враг обстреливал позиции украинских защитников из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки Север, вблизи населенного пункта Пивденное вооруженные формирования РФ обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных Минскими договоренностями минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

На обстрелы противника украинские защитники отвечали огнем.

Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на неподконтрольной территории.

В частности, за прошедшие сутки оккупанты существенно увеличили количество обстрелов.

Для прекращения провокаций украинской стороной СЦКК через СММ ОБСЕ оперативно вводился режим тишины, а во время длительного обстрела в районе населенного пункта Водяное, режим тишины вводился трижды.

С начала текущих суток, 17 марта, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Ситуация на Донбассе

На Донбассе специальная мониторинговая миссия ОБСЕ утратила контроль над пространственным положением беспилотного летательного аппарата среднего радиуса действия в районе Петровки.

Беспилотник миссии упал из-за работы станций радиоэлектронной борьбы оккупантов.