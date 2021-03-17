Правительство должно обнародовать план поставок Covid-вакцин и снять ограничения для прививания — Гройсман

Лидер политической партии Украинская стратегия Гройсмана требует от правительства немедленно обнародовать план поставок в Украину вакцин против Covid-19, рассчитанный на ближайшие шесть месяцев. В документе должен быть четко указан ежемесячный объем поставок и наименование препарата.

Другое требование Владимира Гройсмана — снять все ограничения, чтобы украинцы в возрасте 18+ имели возможность вакцинироваться. Об этом он сказал в своем обращении, опубликованном в Facebook.

Политик обратил внимание на очень неутешительные показатели распространения заболеваемости и посчитал, что для получения коллективного иммунитета, нужно провести около 48 млн прививок (двухдозовой вакциной) в ближайшие шесть месяцев.

Только при таких условиях можно будет говорить о победе над пандемией.

— Поэтому я сегодня требую от правительства: в ближайшие дни — и это нужно не вам, правительству, а людям — во-первых: обнародовать четкий план обеспечения Украины в течение шести месяцев, помесячно, какое количество вакцин и какая вакцина будет в Украине. Далее: как эта вакцина будет распространена по регионам, областям, чтобы в каждой области понимали, сколько ежемесячно будет вакцин и организовывали программу вакцинации. Мы должны вакцинировать не тысячи, как сейчас, а миллионы людей, — отметил политик.

Также Вололодимир Гройсман призвал правительство снять ограничения на вакцинацию.

— Сотни тысяч украинцев стоят в очередях, но они не могут, согласно принятым указам и решениям правительства, вакцинироваться. А их нужно вакцинировать, потому что это их безопасность. И они хотят. Все люди в возрасте 18+ имеют право получить вакцину. Не дискриминируйте людей, — добавил политик.

Кроме того, Владимир Гройсман предложил ежедневно информировать украинцев о проведенных прививках и побочных эффектах. Как заверил политик, это будет способствовать росту доверия к самому процессу вакцинации внутри страны.

Накануне Владимир Гройсман призвал всех чиновников, народных депутатов и чиновников не делать собственный пиар на прививке врачей имеющейся вакциной от Covid, а сделать укол самим.