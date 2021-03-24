Пожар на улице Саксаганского в Киеве 24 марта удалось потушить, разбив ломом крышу здания. Через дыру в кровле спасатели смогли залить воду на чердак.

– Здание, где произошел пожар, имеет очень сложное планирование. Там много разных входов и деревянных перекрытий. Огонь распространялся по пустотам. Мы не могли зайти и увидеть весь периметр, – объясняет пресс-секретарь Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Киева Светлана Водолага.

Огонь охватил крышу двухэтажного здания. На первом этаже там находится бар, на втором – офисные помещения.

Из-за карантина внутри было немного людей. Все они успели выбежать на улицу. Сотрудники не сразу и не поняли, что горят.

– Сработала пожарная сигнализация. Мы схватили вещи и выбежали на улицу, а потом увидели, что дым идет прямо с потолка, – говорит сотрудник бара Руслан.

Пламя тушили сразу 14 экипажей спасателей. Столько техники нагнали не зря: шесть лет назад в этом здании уже был крупный пожар. Спасатели тогда вскарабкались на крышу, чтобы подать воду, но двое из них провалились внутрь и погибли.

Тогда среди версий был поджог, потому что внутри нашли пустую канистру. И даже появился застройщик, который хотел снести старое здание и построить вместо него небоскреб.

Что стало причиной возгорания на этот раз, эксперты еще выясняют. Но огонь добрался до второго этажа, и не сгорело – залило водой.

Пожар в центре Киева

24 марта произошел пожар в центре Киева на улице Саксаганского, 38.

Огонь охватил площадь около 300 кв. м. К спецоперации привлекли 14 единиц техники и 54 спасателей. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Для ликвидации пожара перекрывали движение по улице Саксаганского на участке между улицей Антоновича и улицой Владимирской.