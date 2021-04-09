Новая соль: вкус не страдает, а вреда меньше

Разработчик новой соли утверждает, что она полезнее традиционной. В ней меньше натрия, который, как известно, снижает в организме количество калия, кальция, магния, фосфора и железа, что приводит к нагрузке на сердце и почки.

Эта соль натуральная, но ее кристаллы в 100 раз меньше кристаллов привычной нам соли, поэтому ее, как утверждает разработчик, требуется гораздо меньше, чтобы достичь необходимого вкуса блюда.

Что же представляет собой новая соль?

— Частицы, покрытые наноразмерными кристаллами соли, размером от 0,2 мкм до 0,6 мкм, — объясняет разработчик. — Носитель (обычно мальтодекстрин) действует как транспортная молекула для доставки мелких кристаллов соли. Эти кристаллы естественным образом прикрепляются к носителю с помощью электростатических сил.

Разработчик уверяет, что соль такая же соленая, как и “старая”, но в ней лишь 50% натрия.

Компания уже создала производство картофельных чипсов, где и использует инновационную соль, так как она очень хорошо наносится на сухие поверхности чипсов, орешков, сухариков, попкорна. Сейчас там в качестве альтернативы используется хлористый калий.

Этот подход напоминает способ избежать чрезмерного потребления сахара, когда производят “более эффективный” сахар, где он связывается с диоксидом кремния. При этом продукты сладкие, а сахара на 40% меньше.

Читайте в материалах Факты ICTV о том, почему кардиологи всего мира рекомендуют уменьшить количество потребляемой соли и сахара.

Источник: TheSpoon