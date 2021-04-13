Курс биткоина (Bitcoin) к доллару превысил 62 тыс долларов

Стоимость биткоина снова обновила исторический максимум и превысила $62 тыс. По состоянию на 13 апреля 1 биткоин стоит $62,5 тыс.

Об этом свидетельствуют данные сервиса CoinDesk. С начала 2021 года это уже не первые резкие скачки стоимости криптовалюты.

Биткоин начал стремительно расти примерно в начале февраля 2021 года. Тогда компания Илона Маска Tesla сообщила, что инвестировала $1,5 млрд в криптовалюту. После этого биткоин дорожал и достиг максимальной отметки в $58 тыс.

В конце февраля курс биткоина упал до отметки $49,9 тыс., но уже в начале марта стоимость криптовалюты снова начала расти. И уже в середине марта курс биткоина впервые превысил отметку $60 тыс.

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Стоит ли хранить биткоины

Аналитики Bank of America Global Research пришли к выводу, что единственной причиной хранения средств в биткоинах является рост курса.

В целом же криптовалюта — это непрактичное средство сбережения или платежный инструмент. Кроме того, они отметили, что курс биткоина привязан к инфляции и очень изменчив.