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Факты / Lifestyle
Лариса Божко |
Тромбоз: что это такое и почему он возникает

Тромбоз: что это такое и почему он возникает

При тяжелом течении коронавирусной инфекции и иногда как осложнение после болезни у пациентов возникает тромбоз сосудов. Об этом Фактам ICTV рассказала врач-терапевт клиники Оберег Татьяна Долина.

Что такое тромбоз

Тромбоз — это образование сгустков крови — тромбов — в кровеносных сосудах, которые затрудняют или прекращают кровообращение. Чаще всего образуется в венах.

Причины возникновения тромбоза

Причинами возникновения тромбоза являются: нарушение липидного обмена, малоподвижный образ жизни, курение, несбалансированное питание. Тромбоз возникает у людей с некоторыми обменными расстройствами, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, из-за возраста. При коронавирусе одной из причин возникновения тромбоза является иммунный ответ организма на проникновение инфекции.

Возникает ли тромбоз при Covid-19

При ковиде — это процесс иммунотромбоза. При попадании вируса в организм активируется белок — лектин, который при тяжелом течении болезни запускает наш иммунный ответ и влияет на свертываемость крови. Она при этом сгущается, нарушается кровообращение. На фоне коронавирусной инфекции на поверхности атеросклеротических бляшек образуются сгустки — тромбы.

Какие последствия тромбоза

Сгустки ухудшают кровоток в легких, кислородный обмен, могут привести к инфаркту миокарда или инсульту, легочной эмболии, тромбозу глубоких вен.

У кого чаще всего возникает тромбоз

Среди людей есть группы риска, которые склонны к образованию тромбов. Это пациенты стационара, долго находящиеся на лечении, реанимационные больные, малоподвижные пожилые люди с сопутствующими заболеваниями. Пациенты, имеющие в анамнезе инсульт, инфаркт, онкологию, аутоиммунные заболевания, тромбофилию и тромбоз глубоких вен конечностей. Пациенты с ожирением, нарушением углеводного обмена.

Как лечат тромбоз

При лечении тромбоза используют противовоспалительные препараты, антикоагулянты для разжижения крови.

Как предотвратить возникновение тромбоза

Чтобы тромбы не образовывались, нужно контролировать свое состояние и регулярно сдавать анализ крови, лечить сопутствующие болезни, много двигаться, пить достаточно жидкости (2-2,5 л в день). Если есть угроза образования тромбов, нужно принимать лекарства, которые назначает врач. Следовать советам по питанию: исключить насыщенные животные жиры, жареное, продукты промышленного производства, сахар.

Фото: Dreamstime

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