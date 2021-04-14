При ковиде — это процесс иммунотромбоза. При попадании вируса в организм активируется белок — лектин, который при тяжелом течении болезни запускает наш иммунный ответ и влияет на свертываемость крови. Она при этом сгущается, нарушается кровообращение. На фоне коронавирусной инфекции на поверхности атеросклеротических бляшек образуются сгустки — тромбы.