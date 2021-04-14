Что такое тромбоз
Тромбоз — это образование сгустков крови — тромбов — в кровеносных сосудах, которые затрудняют или прекращают кровообращение. Чаще всего образуется в венах.
Причины возникновения тромбоза
Причинами возникновения тромбоза являются: нарушение липидного обмена, малоподвижный образ жизни, курение, несбалансированное питание. Тромбоз возникает у людей с некоторыми обменными расстройствами, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, из-за возраста. При коронавирусе одной из причин возникновения тромбоза является иммунный ответ организма на проникновение инфекции.
Возникает ли тромбоз при Covid-19
При ковиде — это процесс иммунотромбоза. При попадании вируса в организм активируется белок — лектин, который при тяжелом течении болезни запускает наш иммунный ответ и влияет на свертываемость крови. Она при этом сгущается, нарушается кровообращение. На фоне коронавирусной инфекции на поверхности атеросклеротических бляшек образуются сгустки — тромбы.
Какие последствия тромбоза
Сгустки ухудшают кровоток в легких, кислородный обмен, могут привести к инфаркту миокарда или инсульту, легочной эмболии, тромбозу глубоких вен.
У кого чаще всего возникает тромбоз
Среди людей есть группы риска, которые склонны к образованию тромбов. Это пациенты стационара, долго находящиеся на лечении, реанимационные больные, малоподвижные пожилые люди с сопутствующими заболеваниями. Пациенты, имеющие в анамнезе инсульт, инфаркт, онкологию, аутоиммунные заболевания, тромбофилию и тромбоз глубоких вен конечностей. Пациенты с ожирением, нарушением углеводного обмена.
Как лечат тромбоз
При лечении тромбоза используют противовоспалительные препараты, антикоагулянты для разжижения крови.
Как предотвратить возникновение тромбоза
Чтобы тромбы не образовывались, нужно контролировать свое состояние и регулярно сдавать анализ крови, лечить сопутствующие болезни, много двигаться, пить достаточно жидкости (2-2,5 л в день). Если есть угроза образования тромбов, нужно принимать лекарства, которые назначает врач. Следовать советам по питанию: исключить насыщенные животные жиры, жареное, продукты промышленного производства, сахар.