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Євгенія Шапоренко |

Реальный батя: Тима Белорусских впервые показал свою 5-летнюю дочь

Певец Тима Белорусских впервые показал публике 5-летнюю дочь, а также прокомментировал свой приговор.

Тима Белорусских

22-летний артист отметил, что его воспринимать, как беззаботного юношу, который пишет песни. Однако это далеко не так.

— У каждого беззаботного чела есть свои скелеты в шкафу. Начнем с того, что я папа. Реальный батя, у которого есть прекрасная дочка, ей уже пять лет. И все это время ради того, чтобы придерживаться образа мальчика с разбитым сердцем, это тщательно скрывалось. Но кто хотел знать — знал. И пока вы пишете свои комментарии, мы их читаем и анализируем вместе с дочей, — заявил Тимофей.

Приговор Тиме Белорусских

16 апреля белорусскому рэперу Тиме Белорусских вынесли приговор по делу о незаконном обороте и хранении наркотических веществ. Исполнителя приговорили к двум годамограничения свободы.

В конце января стало известно, что Тиму Белорусских задержали по обвинению в хранении наркотиков по статье 328 (незаконный оборот наркотических средств) УК Республики Беларусь.

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