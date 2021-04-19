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Євгенія Шапоренко |

Получит ли Украины транш от МВФ к сентябрю — прогноз главы Минфина

Получит ли Украины транш от МВФ к сентябрю — прогноз главы Минфина

Украина по взятым обязательствам с МВФ сужает круг нерешенных вопросов. Однако окончательная редакция меморандума, который согласуется по итогам пересмотра программы с Международным валютным фондом, еще не готова.

Об этом заявил глава Минфина Сергей Марченко.

— Мы сейчас сужаем круг нерешенных вопросов. По большому счету идет речь о конкретных формулировках по взятым Украиной обязательствам. И этот круг максимально сузился. В январе, когда была миссия, было много вопросов, сейчас их меньше. Остался ряд вопросов по антикоррупции, которые нужно решить, — отметил министр.

Глава Министерства финансов Украины отметил, что процесс пересмотра программы тормозится не только из-за цены газа. В частности, это происходит из-за ряда ключевых вопросов.

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Высший совет правосудия, антикоррупционные реформы – это ключевые вопросы, которые составляют основную сложность, — отметил Марченко.

Он добавил, что пока рано говорить о четких формулировках в обязательствах, которые Украина готова взять.

Когда будет окончательная редакция меморандума, это зависит от МВФ.

По словам министра, для Украины хорошим вариантом является транш в сентябре.

— Это хороший вариант, к которому мы идем. Пока есть прогресс, и я хочу быть в данном случае оптимистом, — отметил Сергей Марченко.

Транш от МВФ

Новую программу кредитования Stand-Вy для Украины объемом $5 млрд и сроком 18 месяцев МВФ утвердил в июне 2020 года.

Первый транш $2,1 млрд Украина получила сразу, а потом МВФ назначил четыре просмотры программы.

Украина может получить очередной транш от Международного валютного фонда уже в 2021 году, но для этого в стране необходимо принять некоторые законопроекты.

Источник: LB.ua

Фото: УНИАН

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