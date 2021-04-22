Испанский город Бильбао не будет принимать матчи чемпионата Европы по футболу.

– УЕФА официально сообщил, что в одностороннем порядке изъял стадион Сан-Мамес из статуса резиденции на чемпионате Европы по футболу 2020 года, – говорится в сообщении городского совета Бильбао.

Скорее всего, основанием для отказа стала невозможность соблюдения списка карантинных требований для присутствия болельщиков на матчах.

Одним из условий было обеспечение вакцинацией против коронавируса 60% населения Бильбао до 14 июня.

Окончательное решение относительно городов-хозяев чемпионата Европы УЕФА примет 23 апреля.

На данный момент готовность принять игры турнира со зрителями подтвердили Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон и Рим.

Под вопросом остается участие в Евро Мюнхена и Дублина.

Перенос чемпионата Европы по футболу-2020

Чемпионат Европы по футболу должен был пройти с 12 июня до 12 июля 2020 года в 12 городах Европы.

Однако из-за пандемии коронавируса УЕФА в марте прошлого года принял решение провести ЧЕ-2020 с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Подробнее о переносе чемпионата Европы по футболу 2020 года читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: bilbao.eus