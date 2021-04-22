Природа подарила нам великое чудо – возможность иметь детей. Природа также наделила нас возможностью выбора: когда рожать и в каком количестве. Но при этом природа жестоко наказывает тех, кто сознательно пренебрегает элементарными нормами заботы о своем репродуктивном здоровье, а значит и здоровьем будущего потомства.

Факты ICTV разбираются в вопросе с помощью заведующей кафедрой неонатологии Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика, доктором медицинских наук, профессором Елизаветой Шунько.

Помимо возможности естественного зачатия, вынашивания и рождения здорового ребенка, понятие “репродуктивное здоровье” включает в себя также сексуальные отношения будущих родителей, их социальное и физиологическое благополучие.

В этом смысле очень важно быть информированным в таких важных вопросах, как продолжение своего рода, планирование беременности. Чтобы не только родить здорового малыша, но и сберечь здоровье мамочки. Благо сегодня есть все возможности для своевременного обнаружения и предотвращения рисков беременности и последующих родов.

– Что же касается прерывания беременности, то к таковой есть смысл прибегать только в крайних случаях, имея на то действительно весомые основания, — отмечает Елизавета Шунько. – Если же вы все же решились на аборт, следует помнить о том, что следующая беременность может либо вообще не состоятся, либо закончится преждевременно. Нежелательную беременность можно предотвратить разумным, цивилизованным образом. Единственное – если вы остановите свой выбор на контрацептивах внутриматочного использования, обязательно проконсультируйтесь у врача. В противном случае можете получить либо беременность, ли серьезную инфекцию.

Экология. Именно ее медики ставят на первое место в перечне факторов, влияющих на наше репродуктивное здоровье. На второй ступени этого непочетного пьедестала – невежество в вопросах планирования семьи, пренебрежение интересами и предпочтениями партнера. На третьем – инфекции, которые передаются половым путем. Статистика в этом контексте показывает довольно высокий процент заболеваемости.

А между тем, именно невылеченная вовремя инфекция может привести к преждевременным родам: раньше времени могут отойти воды и начаться родовая деятельность. Более того, инфицированные околоплодные воды, а вместе с ними и патогенных возбудителей, заглатывает еще не родившийся ребенок. А в момент появления на свет “добирает” пагубные бактерии, проходя через инфицированные родовые пути.

Чем это чревато? Довольно часто мы говорим о стрептококке группы В, способном вызвать врожденную пневмонию, а в случае генерализированной инфекции — спровоцировать сепсис или тяжелый респираторный дистресс-синдром (состояние, при котором легкие посредством крови не доставляют достаточное количество кислорода к жизненно важным органам).

По словам Елизаветы Шунько, основополагающим условием сохранения здоровья ребенка является сбалансированная микробиота (или микрофлора) будущей мамы. Микробиота – это, в сущности, отдельный орган, призванный обеспечивать гармонию бактерий, населяющих наше тело. В этом гармонии — основа нашего здоровья.

Вот почему крайне важно перед тем, как зачать новую жизнь, будущим родителям обязательно посетить акушера-гинеколога, который назначит соответствующее обследование и, в случае необходимости, лечение. Чтобы подготовка обоих партнеров — и мужчины, и женщины — к зачатию была успешной и своевременной.

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