PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Без категории
Людмила Богданова |

Переговоры Зеленского и Путина: в ОП прокомментировали ответ главы Кремля

Зеленський Путін

Президент Российской Федерации Владимир Путин готов к проведению переговоров, поскольку не может постоянно наращивать агрессию. Об этом свидетельствует его ответ на предложение президента Украины Владимира Зеленского.

Такое мнение высказал Михаил Подоляк — советник главы Офиса президента Андрея Ермака. По его словам, Россия не может постоянно наращивать агрессию, рано или поздно нужно говорить.

— Очевидно, что ответ Путина, причем ответ быстрый и конкретный, свидетельствует о важности прямого переговорного аспекта и для России.

Читайте
В любое удобное время: Путин отреагировал на предложение Зеленского о переговорах

По поводу отказа Путина обсуждать Донбасс Подоляк считает, что Россия не сможет отступить от этой проблемы. Прежде всего потому, что таких объектов как “ДНР” и “ЛНР” не существует ни в юридическом, ни в фактическом аспекте.

— Всем известно: неподконтрольная Украине часть Донбасса держится только за счет прямого российского ресурса, в частности управленческого.

Переговоры Путина и Зеленского

20 апреля в видеообращении президент Украины предложил главе Кремля, Владимиру Путину, провести переговоры по Донбассу.

Вскоре президент РФ ответил, что принимает предложение, однако по проблемам Донбасса посоветовал разговаривать с боевиками.

Источник: УНИАН

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка