Переговоры Зеленского и Путина: в ОП прокомментировали ответ главы Кремля

Президент Российской Федерации Владимир Путин готов к проведению переговоров, поскольку не может постоянно наращивать агрессию. Об этом свидетельствует его ответ на предложение президента Украины Владимира Зеленского.

Такое мнение высказал Михаил Подоляк — советник главы Офиса президента Андрея Ермака. По его словам, Россия не может постоянно наращивать агрессию, рано или поздно нужно говорить.

— Очевидно, что ответ Путина, причем ответ быстрый и конкретный, свидетельствует о важности прямого переговорного аспекта и для России.

По поводу отказа Путина обсуждать Донбасс Подоляк считает, что Россия не сможет отступить от этой проблемы. Прежде всего потому, что таких объектов как “ДНР” и “ЛНР” не существует ни в юридическом, ни в фактическом аспекте.

— Всем известно: неподконтрольная Украине часть Донбасса держится только за счет прямого российского ресурса, в частности управленческого.

Переговоры Путина и Зеленского

20 апреля в видеообращении президент Украины предложил главе Кремля, Владимиру Путину, провести переговоры по Донбассу.

Вскоре президент РФ ответил, что принимает предложение, однако по проблемам Донбасса посоветовал разговаривать с боевиками.