Львов лидирует в списке крупных украинских городов по уровню средней зарплаты за месяц. Она составляет 31 655 тыс. грн.

Это на 824 грн больше, чем в Киеве (30,831 тыс. грн). При этом 31% работодателей готов платить даже больше — от 43,5 тыс. грн, свидетельствует исследование средней зарплаты в пяти крупнейших городах Украины, проведенное кадровым порталом grc.ua.

Так, в Киеве больше возможностей найти работу. Четверть всех актуальных вакансий на кадровом портале предлагают работу именно в столице и ближайших городах-спутниках. При этом в Киеве наибольшая конкуренция среди соискателей работы (26% всех актуальных резюме).

Второй город по количеству вакансий (4,6%) и резюме (3,4%) — Харьков. Средняя зарплата жителей города составляет 25 362 тыс. грн.

В Днепре 4,2% вакансий и 2,3% резюме от всех актуальных на кадровом портале. Средняя зарплата в городе – 19 393 тыс. грн.

Средняя зарплата в Одессе – 22 159 тыс. грн. Общее количество одесских вакансий – 2,3%, резюме — 2,3%.

Средняя зарплата в Украине

Согласно данным Государственной службы статистики, средняя заработная плата в Украине в 2021 году выросла до 14 179 грн. Это в 2,8 раза выше минимальной.

В сравнении с прошлым годом рост составил 15,6%.