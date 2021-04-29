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Євгенія Шапоренко |

Доступная ипотека: Рада приняла изменения в госбюджет

Доступная ипотека: Рада приняла изменения в госбюджет

Во время пленарного заседание 29 апреля Верховная Рада приняла законопроект о внесении изменений в государственный бюджет Украины на 2021 год относительно внедрения финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан жильем.

За соответствующий закон проголосовали 277 народных депутатов. Речь идет о законопроекте №5308.

Он призван создать законодательную основу присоединения Государственного ипотечного учреждения к ЧАО Укрфинжитло и необходимых условий для надлежащей реализации программы Доступная ипотека, обеспечения функционирования рынка ипотечного кредитования и внедрения финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан жильем.

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