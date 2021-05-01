Украина заключила контракт с американской компанией Pfizer о поставках дополнительных 10 млн доз вакцины против коронавируса.

Об этом сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

— После длительных переговоров с компанией Pfizer мы достигли договоренности о поставках дополнительных 10 млн доз. Сегодня ночью мы подписали соответствующий контракт, — сказал министр.

По его словам, в целом украинцы получат 20 млн доз вакцины Pfizer в течение 2021 года.

Кроме того, Степанов поделился, что переговоры с Pfizer начались еще в августе 2020 года и были достаточно напряженными.

Однако он отметил, что существенные сдвиги в переговорах с компанией произошли после того, как присоединился к этому президент Украины Владимир Зеленский.

Ведь, по словам министра, он лично провел переговоры с гендиректором компании Альбертом Бурлой.

— Этот разговор значительно ускорил процесс, и мы достигли договоренности о поставках первых 10 млн доз вакцины в Украину, — добавил он.

Согласно договоренностям, в страну должны прислать:

в мае-июне — 500 тыс. доз;

в июле-августе — 4,5 млн доз;

в четвертом квартале этого года — 15 млн доз.

Вакцинация в Украине

19 апреля в Киеве начали вакцинировать людей вакциной от компаний Pfizer/BioNTech. Первыми прививки получили пациенты и работники Киевского гериатрического пансионата. Уже успели вакцинировать 120 человек, из них 78 пациентов.

В общем кампания по вакцинации населения в Украине началась 24 февраля. По состоянию на утро 18 апреля 449 194 украинца вакцинировались от коронавируса.