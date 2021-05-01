30 апреля на экраны вышел девятый выпуск романтического шоу Холостяк. События были действительно жаркими, ведь каждая участница пытается все больше и больше удивить главного героя проекта.

Какие новые возможности появились у девушек, как прошли свидание и кто покинул проект, расскажут Факты ICTV.

В девятом выпуске шоу Михаил Заливако в который раз побывал на романтических свиданиях с красавицами, которые борются за его сердце.

Групповое свидание с девушками

Прежде Михаил встретился отдельно с Джессикой. Они решили провести вместе досуг, рисуя граффити. После чего они провели интересную и интригующую беседу. А в конце свидания Михаил поцеловал девушку.

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Затем было самое интересное. Ведь Михаил решил провести групповое свидание совместно с Юлей и Анной. Все трое ходили на экскурсию в музей египетской истории.

После этого мужчина попросил Юлю оставить их с Анной в одиночку. Поэтому девушка пошла в дом к другим участницам. Они ее допрашивали, где же делась Анна. Но Юля решила подразнить девушек, и сказала им, что не знает, где она и вернется ли вообще.

Потом девушка переоделась и уже в конце встречи появилась на этом свидании.

Но во время ее отсутствия между Михаилом и Анной произошел страстный поцелуй, о котором она узнала не скоро.

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Но самое интересное началось на яхте, куда Михаил пригласил всех девушек. Участницы предложили поиграть в игру Я никогда не….

В процессе, казалось бы, невинной игры выяснилось, что Юля ездила с незнакомым мужчиной в Афины. А Анна призналась, что боится находится рядом с огромными архитектурными объектами.

Также между девушками не раз разгорался конфликт из-за различных сплетен на шоу.

Сюрприз от Даши

Даша подготовила для главного героя сюрприз. Она принесла ему завтрак прямо в постель.

Михаил был приятно удивлен этому. Поэтому они вместе позавтракали, после чего он пригласил ее на индивидуальное свидание на пляж.

В конце прогулки между Михаилом и Дашей произошел поцелуй.

Кто покинул шоу Холостяк 11

В шаге от знакомства с родителями Михаил решил попрощаться с Юлей-Зайкой.

Ведь главный герой не поверил ее видеообращению. Так, по его мнению, у девушки нет чувств, а свое истинное лицо она так и не показала ему.

Михаил признался, что ему больно отпускать Юлю домой, поскольку у него к ней действительно сильные чувства, которых нет к другим участницам.

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Холостяк 11 сезон

Главным героем романтического реалити-шоу Холостяк 11 стал харьковский бизнесмен — Михаил Заливако. Он родился 28 сентября 1989 года в семье провизоров. Мужчина не представляет своей жизни без бизнеса. Заливако достиг значительного успеха в карьере и активно развивает собственную логистическую компанию.

Однако Михаил признается, что, несмотря на успешный бизнес, в его жизни не хватает самого главного — настоящей любви. Именно с этой целью мужчина пошел на проект романтического реалити.