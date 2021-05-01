ВОЗ одобрила вакцину Moderna для людей 18+

Всемирная организация здравоохранения рекомендует американскую вакцину Moderna для экстренного использования против коронавируса.

По данным компании, эффективность этого препарата составляет 94,1%.

Американские эксперты изучили данные о вакцине и рекомендовали ее использовать для людей в возрасте от 18 лет.

Moderna стала пятой вакциной, одобренной ВОЗ для экстренного применения против Covid-19.

В ведомстве отметили, что цель такого решения заключается в том, чтобы как можно быстрее сделать доступными лекарства, вакцины и диагностику для решения чрезвычайной ситуации.

По словам помощницы гендиректора ВОЗ Мариангелы Симао, важно иметь больше вакцин против Covid-19 в связи с проблемами их поставки, в том числе из Индии, где новая Covid-волна.

Накануне ведомство включило в этот список вакцины — Pfizer/BioNTech, Jannsen и два варианта вакцины от AstraZeneca.

Также недавно ВОЗ рекомендовала не смешивать различные типы вакцин против коронавируса.

Такое решение в компании объявили по той причине, что еще нет информации о последствиях вакцинации одновременно разными препаратами.

Источник: ВОЗ